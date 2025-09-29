- Дата публікації
Партія президентки Санду перемагає на виборах: як у Європі коментують голосування у Молдові
Європейські політики вітають перемогу демократії та вибір громадян на користь Європи, а не Росії.
Після майже опрацювання 100% протоколів у Молдові партія чинної влади отримує першість. Політсила "Дія і солідарність" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) отримала 50,15% голосів. Європейські лідери вітають рішення громадян країни, голосування яких залишило далеко позаду проросійські сили.
ТСН.ua зібрав реакцію політиків на результати парламентських виборів у Молдові.
За даними NewsMaker.md, вже опрацьовано 99,87% протоколів. Попередньо, PAS може отримати 55 мандатів у новому парламенті та право одноосібно формувати уряд.
Президент України Володимир Зеленський під час розмови з молдовською колегою Маєю Санду привітав її "з дуже важливою перемогою" на парламентських виборах. З його слів, голосування показало, що “російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі – виграє".
"Важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав. Ми завжди підтримуємо Молдову. Будемо разом працювати й надалі. Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб в усіх сферах у наших народів була хороша перспектива – безпекова, економічна, а отже, і соціальна", – додав український лідер.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив: перемога проєвропейської партії влади на виборах у Молдові показала хороший урок "для всіх". Аби виграти ці вибори, президентці Маї Санду особисто знадобилася "справжня мужність", наголосив він.
"Ви не тільки врятували демократію і зберегли європейський курс, але й зупинили Росію в її спробах взяти під контроль весь регіон. Це хороший урок для нас усіх", – написав Туск.
Президент Євроради Антоніу Кошта наголосив на тому, що молдовський народ обрав демократію, реформи та європейське майбутнє. І це послання є чітким і зрозумілим.
"Незважаючи на тиск і втручання з боку Росії, він обрав демократію, реформи та європейське майбутнє. ЄС підтримує Молдову. На кожному кроці", – заявив Кошта.
Президент Франції Емманюель Макрон назвав "рішучим" волевиявлення громадян Молдови. З його слів, Париж і надалі сприятиме євроінтеграційним прагненням Кишинева.
"Попри спроби втручання та тиск, вибір молдовських громадян був рішучим. Франція підтримує Молдову в її європейському проєкті та прагненні до свободи і суверенітету", – зазначив Макрон.
Нагадаємо, перед виборами у Молдові Bloomberg писало про таємний план “фюрера” РФ Володимира Путіна про втручання у голосування. Йшлося про те, що Росія розробила багаторівневу стратегію втручання у вибори в Молдові та перешкоджання курсу країни на вступ до Євросоюзу. План був остаточно сформований навесні та координується безпосередньо Кремлем.