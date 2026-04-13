Партія TISZA може отримати конституційну більшість в Угорщині: Петер Мадяр зробив гучну заяву

Петер Мадяр / © Associated Press

Реклама

Лідер угорської політичної сили Петер Мадяр повідомив про впевнену перемогу своєї партії на виборах до парламенту.

За його словами, партія TISZA не лише виграла голосування, а й може сформувати конституційну більшість у новому складі Національних зборів.

"Партія TISZA не тільки виграла ці вибори, але всі ознаки вказують на те, що вона матиме сильну більшість у дві третини в нових Національних зборах", — зазначив Мадяр.

Реклама

Якщо ці прогнози підтвердяться, політична сила отримає можливість самостійно ухвалювати ключові рішення, включно зі змінами до Конституції країни.

Наразі офіційні результати виборів уточнюються.

Вибори в Угорщині — що відомо

Нагадаємо, у неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Основними суперниками стали опозиційна партія «Тиса» Петер Мадьяр та правляча партія «Фідес», яку очолює Віктор Орбан.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан привітав опозиційного політика Петера Мадьяра з перемогою.

Реклама

Станом на 21:30 за київським часом виборчі дільниці закрилися. Голосування відзначилося рекордною активністю: явка сягнула близько 79–80%, що стало найвищим показником в історії країни.