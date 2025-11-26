- Дата публікації
Партія «ЄС» виступила проти ЄС: у Порошенка Євросоюз назвали загрозою державному суверенітету України
Народні депутати з партії Петра Порошенка на момент проведення важливих світових переговорів заявили, що Євросоюз – це загроза для України. Олексій Гончаренко, близький соратник Порошенка з «Євросолідарності», висловив думку, що вступ України до ЄС нібито зазнає втрати нашого суверенітету. Таким чином, партія ЄС фактично виступила проти Євросоюзу.
«Членство в ЄС – це також часткова відмова від суверенітету. За нас вирішуватимуть, якої форми сливи мають бути і як правильно готувати олію та доїти корів», - написав депутат.
Як зазначають ЗМІ, це вже не вперше, коли Порошенко та його команда виступають проти західного курсу України. Наприклад, політик вирішив засудити «агресію блоку НАТО» під час своєї каденції, коли він представляв інтереси проросійської партії Віктора Медведчука СДПУ(о) у Верховній Раді.
Відомо, що Порошенко – один із засновників «Партії регіонів», а Гончаренко – її активний молодий член. При цьому обидва мають давні зв'язки з Росією. Чим ближче до переговорів, тим більше з'являтимуться «консерви», які працюють за методичками Кремля. І про шкоду Євросоюзу для України вони говорять дедалі голосніше – незважаючи на те, що раніше на їхніх білбордах було написано «Армія. Мова. Віра».