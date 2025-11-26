Реклама

«Членство в ЄС – це також часткова відмова від суверенітету. За нас вирішуватимуть, якої форми сливи мають бути і як правильно готувати олію та доїти корів», - написав депутат.

Як зазначають ЗМІ, це вже не вперше, коли Порошенко та його команда виступають проти західного курсу України. Наприклад, політик вирішив засудити «агресію блоку НАТО» під час своєї каденції, коли він представляв інтереси проросійської партії Віктора Медведчука СДПУ(о) у Верховній Раді.

Відомо, що Порошенко – один із засновників «Партії регіонів», а Гончаренко – її активний молодий член. При цьому обидва мають давні зв'язки з Росією. Чим ближче до переговорів, тим більше з'являтимуться «консерви», які працюють за методичками Кремля. І про шкоду Євросоюзу для України вони говорять дедалі голосніше – незважаючи на те, що раніше на їхніх білбордах було написано «Армія. Мова. Віра».