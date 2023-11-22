Партія Орбана розробила закон про "захист суверенітету" Угорщини

Керівна угорська партія "Фідес", яку очолює прем'єр-міністр Віктор Орбан, подала до парламенту законопроєкт про "захист національного суверенітету". Він спрямований запобігти "неналежним іноземним політичним втручанням".

Про це повідомило видання Deutsche Welle.

Цей законопроєкт з'явився на тлі активізації Орбаном передвиборчої кампанії своєї партії напередодні виборів до Європейського парламенту, що відбудуться в червні 2024-го.

Цей проєкт передбачає створення окремого органу - Агентства з захисту суверенітету - для "виявлення та розслідування" фінансування з-за кордону "діяльності, спрямованої на вплив на волевиявлення виборців". Передбачається покарання до трьох років позбавлення волі за заборонене іноземне фінансування партій або груп, які беруть участь у виборах.

"Суверенітет Угорщини буде порушений - і це також несе підвищений ризик для національної безпеки – якщо політична влада потрапить до рук осіб або організацій, залежних від будь-якої іноземної держави, організації або особи", - наголошують автори законопроєкту.

Слід зауважити, що прем'єр Орбан має більшість у дві третини голосів у парламенті. Саме й це дозволяє "Фідес" змінювати будь-яке законодавство. До слова, 2017-го в Угорщині вже ухвалювали схожий закон. Втім, його скасували після офіційного попередження з боку Європейського Союзу.

Як повідомлялося, Угорщина заблокувала обговорення нового пакету санкцій Євросоюзу проти РФ. Редактор "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що посли країн ЄС провели перше обговорення нового пакету санкцій проти Росії за агресію проти України.

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