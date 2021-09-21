Партія Трюдо перемагає на позачергових парламентських виборах

Партія отримує 155 місць у парламенті.

Ліберальна партія прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, яка перебуває при владі шість років, перемагає на позачергових парламентських виборах.

Про це з посиланням на дані виборчої комісії повідомляє видання The Guardian.

Станом на ранок 21 вересня, партія Трюдо отримує 155 місць у парламенті. Консерватори Еріна О’Тула — 119, "Квебекський блок" - 32, "Нова демократична партія" - 24, а "Партія зелених" - два. Крім того, п’ять мандатів дісталися незалежним депутатам.

Утім, Ліберальна партія не матиме більшості в парламенті і змушена буде формувати "уряд меншості". Незважаючи на це, глава канадського уряду назвав такий результат "чітким мандатом". За словами Трюдо, йому потрібен новий мандат, який би гарантував те, що канадці схвалять його план з подолання пандемії коронавірусу в країні.

Як повідомлялося, у прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо під час мітингу в провінції Онтаріо кинули камінням. Політик не постраждав і почувається нормально. Інцидент стався в канадському місті Лондон після передвиборчого заходу, на якому Трюдо заявив, що його політику не будуть визначати вимоги так званих "противників вакцинації".

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