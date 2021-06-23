Партія "За майбутнє": Податкова амністія від влади не вирішить проблему тіньової економіки

Верховна Рада України схвалила в цілому законопроєкт № 5153.

Закон про податкову амністію не виведе економіку України з тіні. Замість того, щоб створити належні умови для бізнесу, зменшити фіскальний тиск і повернути країні кошти, виведені в тіньовий сектор, влада забирає в українців частину їхніх заощаджень.

Таку заяву зробили в політичній партії "За майбутнє".

Як відомо, Верховна Рада України схвалила в цілому законопроєкт № 5153. Він передбачає проведення податкової амністії для всієї країни. Фактично мова йде про подання нульової декларації, у якій потрібно вказати власні активи і сплатити за них державі 5% від усього майна. Більше того, ухвалений провладною більшістю закон вимагає повторного оподаткування заощаджень, за які вже сплачені податки.

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"Цим антиконституційним законом влада автоматично включила українців до категорії злочинців. Тепер кожен мусить виправдовуватися, що заробив свої статки законно. А це є прямим порушенням презумпції невинуватості кожного українця. Натомість, згідно з Конституцією України, ніхто не може бути визнаний винним, поки його вина не буде доведена в суді. В існуванні тіньової економіки винна влада, а не українці, наголошують у партії "ЗА МАЙБУТНЄ". Щоб бізнес працював "по-білому", має бути довіра до держави, яка базується на конкретних гарантіях",- йдеться в заяві партії

Там додають, що практика інших країн також показує, що успіх амністії капіталів напряму залежить від того, чи довіряють люди державі, чи коректно працює судова система та чи стабільна економіка.

"Проте сьогодні уряд не тільки не дає жодних гарантій, а й навпаки — прагне відібрати останнє.Влада просто забирає в людей частину заощаджень і нічого не дає взамін: ані гарантій безпеки, ані забезпечення надійного інвестування амністованих коштів. Більше того, українці потрапляють під ризик опинитися під слідством правоохоронних органів і тиском кримінальних структур. Партія "ЗА МАЙБУТНЄ" вважає, що новий закон — це не що інше, як податковий терор чинної влади проти українців. Податкова амністія щодо громадян має бути безвідсотковою та безумовною. Без жодних правових наслідків та з реальними гарантіями — і захисту персональних даних українців, і надійності інвестування амністованих коштів", - зазначили політики.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє українцям з 1 вересня впродовж року легалізувати свої статки. Узаконити їх можна, сплативши податки - 5 відсотків за активи, розміщені в Україні, та 9 відсотків за те, що зберігається за кордоном. Не потребують декларування житло, якщо воно єдине, та заощадження менші за 400 тисяч гривень. Також немає про що непокоїтись тим, хто отримує зарплати в білу, тобто вже сплатив податки.

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