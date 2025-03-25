Партія Залужного і не тільки: голова КВУ назвав політсили-учасниці майбутніх виборів

Майбутні вибори можуть стати проривом для партій, пов’язаних із військовими та волонтерами. Кого очікувати в політичній боротьбі?

Майбутні вибори в Україні можуть стати майданчиком для нових партій, які сформуються з військового середовища. Однак для цього слід створити належні умови, зокрема забезпечити демобілізацію.

Про це голова Комітету виборців України Олексій Кошель сказав у ефірі "Ранок.LIVE".

На думку голови КВУ, вже зараз можна чекати на появу партій, пов’язаних із впливовими особами з сектору безпеки та оборони.

За припущеннями Кошеля, учасницею майбутніх виборів до Верховної Ради може стати партія, яку очолить ексголовнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний. За оцінками експерта, така політична сила здатна претендувати щонайменше на третину місць у парламенті.

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"Очевидно, на виборах ми побачимо і партію Валерія Залужного, яка може претендувати мінімум на третину місць в парламенті. Партію Кирила Буданова, теоретично так. Партія Малюка, голови СБУ, можливо, так. Кілька партій, які будуть повторювати назви відомих авторитетних військових підрозділів. Це ми вже нарахували 5-7 політичних сил, плюс партії волонтерів", – розповів голова КВУ.

Водночас він звернув увагу, що військові, які на сьогодні перебувають на службі, не зможуть повноцінно брати участь у виборчому процесі, якщо не буде демобілізації. Тому важливо забезпечити для них відповідні умови.

"Для них потрібно створити умови, тому що не зможуть військові брати активної участі у виборчій кампанії, якщо не відбудеться демобілізація. І я думаю, що цю думку потрібно доносити до наших західних партнерів, які достатньо сміливо зараз кидаються тезами, от я маю на увазі Віткоффа, про те, що готові, там вже ледь не стартує виборчий процес", – розповів Кошель.

До слова, напередодні спецпредставник президента США Стів Віткофф ствердно відповів на запитання про те, чи можуть в Україні відбутися вибори, адже росіяни не готові підписати з президентом Володимиром Зеленським "будь-який договір", вважаючи главу державу "нелегітимним".