"Партійний Оскар": у Трускавці нагородження "слуг" розпочалося з гри Арахамії на барабанах

Членів політичної сили відзначать у 16 номінаціях.
У Трускавці стартувала церемонія нагородження щорічної премії "Слугам по заслугах".
Про це в офіційному Telegram-каналі повідомила речниця політичної сили "Слуга народу" Юлія Палійчук.
Програму нагородження розпочав голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, - причому, грою на барабанах.
Програма нагородження передбачає відзнаки у 16 номінаціях.
Додамо, що на премії працює програма «Світське життя» з телеведучою Катею Осадчою.
Як повідомлялося, у курортному Трускавці на Прикарпатті збираються члени монокоаліції - нардепи з фракції "Слуга народу". У Трускавці програма у "Слуг народу" дуже широка, житимуть вони у трьох різних готелях.
На захід 2 жовтня приїхав президент Володимир Зеленський. Прем'єр Денис Шмигаль презентував депутатам від "Слуги народу" оновлену програму діяльності Кабміну.
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