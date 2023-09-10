Партизани ліквідували окупантів, які транспортували “бюлетені”

Українському підпіллю у Новій Каховці вдалось провести успішну диверсію проти окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях.

Підпілля підірвало автомобіль окупантів, який використовувався для пересування, охорони “бюлетенів” та “виборчих дільниць”, під час, так званих, виборів влаштованих кремлем на ТОТ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Внаслідок підриву авто – один російський військовий був ліквідований, ще двоє отримали поранення.

Нагадуємо ворог готується до проведення мобілізації на ТОТ півдня й вже створив мережу військкоматів на захоплених землях, але ця репресивна структура немає даних. Відтак ворог використовує “вибори”, аби оновити інформацію про чоловіче населення регіону.

Зауважимо, що мобілізація мешканців захоплених земель є порушенням міжнародного гуманітарного права й винні в цьому злочині особи нестимуть відповідальність.

Нагадаємо, на днях на Запоріжжі вибухнуло в кафе, де харчувалися російські офіцери.

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