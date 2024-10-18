Зеленський відверто відповів, чи пропонували Україні мир в обмін на території

Президент України Володимир Зеленський вважає, що мир в Україні можливий лише виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями.

Про це повідомляє "24 К анал".

Він наголосив, що партнери ніколи про це не просили відкрито. За його словами, вони бояться.

Зеленський поспілкувався з FT після того, як у четвер у Брюсселі поінформував 27 лідерів ЄС про свій план, а також після зустрічі з найбільшими політичними партіями в асамблеї блоку.

"Люди ніколи нам цього не говорили. Люди бояться сказати мені", – сказав він, закликаючи цих посадовців говорити відкрито.

Зі слів президента, тим, хто вважає, це раціональним, варто "викласти це на стіл, відкрито".

"Не через якусь третю сторону. Поговоріть з нами", – додав Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україні доведеться відмовитися від частини своєї території.

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