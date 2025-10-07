Партнерство Росії з Китаєм може похитнутися: в РНБО назвали причини

Росія та Китай / © Associated Press

Переговори між Пекіном та Вашингтоном щодо можливого стратегічного зближення можуть мати катастрофічні наслідки для Росії та її так званого «безмежного партнерства» з Китаєм.

Таку думку оприлюднив керівник Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Коваленко у своїх соцмережах.

Як зазначив Олексій Коваленко, за даними ЗМІ, Китай нібито запропонував США інвестиційний пакет на суму $1 трлн в обмін на зняття обмежень для китайських компаній та зниження мит. Коваленко вважає, що ця домовленість відкриває двері для стратегічного зближення між двома наддержавами.

«Для росії це — катастрофічний сигнал. „Безграничне партнерство“ з Китаєм втрачає вагу. Москва ризикує назавжди лишитися сировинним придатком, якого ігнорують у ключових домовленостях. Пекін диверсифікує постачання, скорочує закупівлі російських енергоресурсів та зміщує акценти на нові ринки. Кремль втрачає простір для маневру навіть у рамках БРІКС, а глобальні рішення щодо інвестицій та безпеки ухвалюються без участі Росії», — наголосив Коваленко.

Стратегічна поразка та ізоляція

Коваленко також підкреслив, що якщо США та КНР домовляться про спільну позицію щодо війни Росії проти України, Путін залишиться статистом. Він зазначив, що поки Китай торгується з США, Москва «платить ціну за агресію» — це ізоляція, втрати ринків, статус сировинного придатка та стратегічна поразка.

Керівник РНБО визнав, що Росія може завдавати удари по українській інфраструктурі, але завтра це відновлять за допомогою західних партнерів. Натомість Москва отримує удари у відповідь, і їй ніхто не допомагатиме інфраструктурно та технологічно.

«В перспективі років вони можуть спробувати навʼязати своє, розвʼязавши глобальну війну в Європі, та програють її. Втім, якщо США і КНР домовляться по зближенню, цього не буде. А росія втратить перспективу розвитку на наступні 100 років», — резюмував Коваленко.

Нагадаємо, військовий експерт Уеслі Клар наголошує на важливості постійної боротьби за нові обмеження та блокування «лазівок». Також у розмові з журналістом він виділив два ключові важелі, які справді можуть змінити ситуацію. Серед них — це вторинні санкції.

Також повідомлялося, Росія, схоже, активізувала інформаційно-психологічну фазу підготовки, відому як «Фаза 0», яка має створити передумови для можливого майбутнього конфлікту з НАТО.