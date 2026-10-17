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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Партнери України розглянуть запит Києва на 70 млрд євро для оборони — Макрон

Україна просить європейських партнерів надати щонайменше 70 млрд євро додаткової допомоги у 2027 році. Йдеться про фінансування оборони, закупівлю зброї та посилення стійкості країни.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Макрон

Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські партнери України розглянуть запит Києва щодо додаткового фінансування оборони у 2027 році.

Про це пише France24.

Президент Володимир Зеленський під час саміту Європейської ради у Брюсселі звернувся до лідерів ЄС із проханням знайти щонайменше 70 млрд євро додаткової підтримки.

За словами Зеленського, загальна вартість війни для України наступного року може становити близько 155 млрд євро. Додаткові кошти Київ хоче спрямувати на оборону, озброєння та підвищення стійкості держави.

Окремо президент України наголосив, що додаткове фінансування дозволило б суттєво збільшити виробництво дронів, які відіграють ключову роль у стримуванні російських атак і ударах по логістиці РФ.

Reuters повідомляє, що серед європейських лідерів є широка підтримка подальшої допомоги Україні, однак конкретний механізм нового фінансування ще мають узгодити. Серед варіантів розглядають нове кредитування та інші фінансові інструменти.

Нагадаємо, що наступного року бюджетні видатки на оборону та безпеку становитимуть майже 44% ВВП. Силам оборони знадобляться додаткові ресурси. Позабюджетну потребу військових Корецький оцінив у 45 млрд дол. (40 млрд євро).

На початку вересня прем’єр анонсував жорстку економію бюджету. Уряд знайшов 70 млрд грн, які спрямує на оборону, та попередив, що без ухвалення необхідних рішень Україна може недоотримати значну частину з 29,5 млрд дол. міжнародної допомоги цього року.

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