ПАРЄ підтвердила повноваження делегації Росії, які оскаржувала Україна

Попри невдачу українські делегати запевняють - цього разу вдалося зібрати більше противників агресії Кремля.
Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила повноваження делегації Росії, які оскаржувала Україна.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 27 січня.
"За" проголосували 97 делегатів, проти - 41. Українська делегація оскаржувала повноваження росіян через стягування Кремлем військ до наших кордонів. Попри невдачу українські делегати запевняють - цього разу вдалося зібрати більше противників агресії Кремля.
Окрім того, керівник російської делегації Пьотр Толстой програв голосування за пост віцепрезидента ПАРЄ.
Нагадаємо, 24 січня у Страсбурзі стартувала зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Президентом ПАРЄ обрали проросійського представника від Нідерландів Тіні Кокса.
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