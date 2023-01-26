ПАРЄ ухвалила резолюцію з заявою про можливий геноцид в Україні

У резолюції тричі міститься згадка про "можливий геноцид" в Україні.

ПАРЄ ухвалила резолюцію 26 січня, в якій йдеться, що Росія може мати геноцидний намір знищити українську національну групу як таку або принаймні її частину.

Йдеться про резолюцію "Правові аспекти та аспект прав людини в агресії Російської Федерації проти України", повідомляє "Укрінформ".

"З'являється дедалі більше доказів того, що російська офіційна риторика, яка використовується для виправдання повномасштабного вторгнення та агресії проти України, так званого процесу "деукраїнізації", має ознаки публічного підбурювання до геноциду або розкриває геноцидний намір знищити українську національну групу як таку або принаймні її частину", – йдеться в тексті резолюції ПАРЄ.

Там також нагадали, що Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього забороняє пряме та публічне підбурювання до скоєння геноциду та спроби його вчинення.

Окрім того, в резолюції ПАРЄ відзначається що деякі дії російських сил проти українських цивільних можуть підпадати під дію статті II Конвенції, такі як вбивства та насильницьке переміщення дітей з однієї групи до іншої групи. Мета – русифікація дітей шляхом усиновлення російськими сім'ями або передавання їх до російських дитбудинків чи таборів.

У документі тричі фіксується згадка про "можливий геноцид" в Україні. Так, у тексті йдеться про агресивну війну Росії та "звірства, що випливають з неї (воєнні злочини, злочини проти людяності та можливий геноцид)".

ПАРЄ нагадала, що усі держави-учасниці Конвенції про геноцид "зобов'язані карати геноцид". Зауважимо, що і Україна, і Росія є учасницями цієї Конвенції.

Нагадаємо, у грудні Європарламент ухвалив резолюцію, яка визнає геноцидом Голодомор, заподіяний радянським режимом Україні в 1932-1933 роках.

Зауважимо, що ПАРЄ 26 січня також ухвалила рішення, яким затвердила свої вимоги щодо створення спецтрибуналу щодо злочину агресії. В організації наголосили, що причетні до злочинів політичні та військові лідери Росії й Білорусі повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.

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