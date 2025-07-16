ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1401
Час на прочитання
1 хв

Париж прокоментував заяву про відмову купувати зброю США для України

Уряд Франції заявив про пріоритет європейських закупівель озброєння для підтримки України, але не підтвердив і не спростував інформацію про відмову від участі в американському плані.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Речниця уряду Софі Прімас

Речниця уряду Софі Прімас. / © Associated Press

Франція віддає перевагу закупівлі європейської зброї для підтримки України та не підтвердила свою участь у новій ініціативі США.

Про це в середу заявила представниця французького уряду Софі Прімас, передає Le Monde.

“Ми позиціонуємо себе в рамках підтримки озброєнь з максимальною перевагою європейських закупівель”, — сказала вона, відповідаючи на питання про позицію Франції щодо плану постачання американської зброї Україні, який був оголошений президентом США Дональдом Трампом у понеділок.

Таким чином Париж не підтвердив інформацію Politico, згідно з якою Франція відмовилася приєднатися до цієї ініціативи. Нагадаємо, згідно з цим планом, США дозволять європейським країнам закуповувати американське озброєння, щоб пришвидшити допомогу Україні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie