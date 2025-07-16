Париж прокоментував заяву про відмову купувати зброю США для України

Речниця уряду Софі Прімас. / © Associated Press

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Франція віддає перевагу закупівлі європейської зброї для підтримки України та не підтвердила свою участь у новій ініціативі США.

Про це в середу заявила представниця французького уряду Софі Прімас, передає Le Monde.

“Ми позиціонуємо себе в рамках підтримки озброєнь з максимальною перевагою європейських закупівель”, — сказала вона, відповідаючи на питання про позицію Франції щодо плану постачання американської зброї Україні, який був оголошений президентом США Дональдом Трампом у понеділок.

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Таким чином Париж не підтвердив інформацію Politico, згідно з якою Франція відмовилася приєднатися до цієї ініціативи. Нагадаємо, згідно з цим планом, США дозволять європейським країнам закуповувати американське озброєння, щоб пришвидшити допомогу Україні.