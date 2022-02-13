Пасажирів доправлять автобусами: у МЗС відреагували на заборону літаку SkyUp влітати до України

До Кишинева за українцями вже прибули чотири автобуси.
Пасажирів літака авіакомпанії SkyUp доправлять до Києва автобусами. Повітряне судно через заборону лізингодавця влітати до повітряного простору України приземлилось у Молдові.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
"Посольство України в Молодові надає консульську допомогу пасажирам літака української авіакомпанії SkyUp, який здійснював рейс за маршрутом Мадейра-Київ, але був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Кишинева. Українські консули нині перебувають в аеропорту разом з громадянами, взаємодіють із авіатранспортними органами Молдови та підтримують зв‘язок із представниками авіакомпанії", - йдеться у повідомленні.
Речник МЗС наголосив, що зараз готується доправлення українців до Києва наземним транспортом.
"Для цього до Кишинева вже прибути чотири автобуси. Впродовж години вони вирушать до України. МЗС та посольство України в Молдові тримають ситуацію на особливому контролі. МЗС готове надати максимальне сприяння компанії SkyUp, а також іншим українським авіаперевізникам, у вирішенні проблемних питань, пов’язаних із здійсненням їхніх авіарейсів", - повідомили в МЗС.
Нагадаємо, літаку авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до Києва, лізингодавець заборонив влітати в повітряний простір України. Через це повітряне судно із пасажирами приземлилось у Молдові.