Пашинян заявив, що у Вірменії відбулася друга революція

Народ Вірменії, за його словами, ухвалив своє рішення.

В.о. прем'єра Вірменії Нікол Пашинян, чия партія "Громадський договір" лідирує на парламентських виборах в країні, заявив, що вірменський народ провів "сталеву" революцію.

Про це пише РІА Новини.



"Перемога на парламентських виборах відновить суспільну і національну консолідацію. Народ Вірменії за три роки здійснив другу революцію. На цей раз "сталеву", замість "оксамитової". Всі домовленості будуть виконані", — сказав Пашинян.

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Народ Вірменії, за його словами, "прийняв своє рішення". "Сталося те, що очікувалося. Очікувалося, що на цих виборах неминуче переможе громадянин", — додав він.

Пашинян пообіцяв найближчими днями розпочати консультації з усіма політичними силами, щоб "зрозуміти їх подання щодо консолідації політичного життя і суспільного потенціалу".

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про відставку для проведення позачергових парламентських виборів.

Нагадаємо, криза в Вірменії почався 25 лютого. Люди вийшли на вулиці міста на тлі заяви глави уряду про спробу військового перевороту в країні. Таку думку Пашинян висловив після того, як Генштаб Збройних сил зажадав відставки не тільки прем'єр-міністра, але і всього уряду після звільнення їх першого заступника начальника Тирана Хачатряна.

Зауважимо, що у Вірменії відбувалися масові протести, організовані опозицією з вимогою відставки Пашиняна. Мітингувальники звинувачували його в відповідальності за поразку в недавньому збройному протистоянні з Азербайджаном в Нагірному Карабасі і в нинішній економічній кризі в країні.

Додамо, що президенти Росії, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії підписали заяву, згідно з яким з 10 листопада 2020 оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабасі.

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