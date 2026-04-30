Сполучені Штати обговорюють з Кремлем можливість послаблення санкцій проти РФ за перемирʼя без гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на власне джерело в українській владі.

Як «розмінну монету» Кремль просуває ідею короткострокового перемир’я, яке, на думку української сторони, не несе реальних гарантій безпеки. Це перемир’я може використовуватись як пояснення того, чому пом’якшуються санкції.

«Вони хочуть в якийсь момент стартувати з перемир’ям і спробувати, наприклад, домовитись про тижневе перемир’я. І за це частково зняти санкції. Америка отримає новини про тишу на фронті, Путін — часткове послаблення санкцій та відповідні більші доходи», — розповів співрозмовник видання

За його словами, така «торгівля» без жодних гарантій безпеки категорично не влаштовує Україну.

Таку стратегію РФ джерело видання порівнює із «білоруським кейсом». Йдеться про практику, коли Олександр Лукашенко в обмін на поступове зняття санкцій (наприклад, щодо експорту калію) погоджувався на символічні кроки, як-от звільнення частини політв’язнів, при цьому не змінюючи своєї суті та внутрішньої політики.

Крім того, такі ідеї можуть бути пов’язані з наближення виборів до Конгресу у США, перед якими республіканцям потрібно показати якусь «перемогу» на зовнішній арені.

Що відомо про перемир’я

Нагадаємо, що Путін провів понад півторагодинну телефонну розмову з Трампом, під час якої висловив готовність до тимчасового припинення вогню на 9 травня.

Трамп підтвердив, що дійсно запропонував Путіну оголосити припинення вогню.

Своєю чергою Володимир Зеленський доручив зв’язатись із командою президента Дональда Трампа і з’ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу.

Також Зеленський заявив, що Україна наразі не отримувала жодних офіційних чи неофіційних пропозицій щодо можливого перемир’я з Росією на 9 травня.

В інтерв’ю Bloomberg глава держави припустив, що Путін в розмовах з Трампом може порушувати питання про припинення вогню в обмін на послаблення санкцій проти окремих підприємств або відновлення доступу своїх банків до SWIFT.

