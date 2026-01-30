Пастка для диктатора: політолог пояснив, чому Путін побоїться порушити енергетичне перемир’я

Дональд Трамп, Володимир Зеленський і Путін / © ТСН.ua

Попри напружену ситуацію на фронті та в геополітиці, російський диктатор Путін навряд чи наважиться порушити поточне енергетичне перемир’я. Головна причина — страх Кремля зіпсувати відносини з адміністрацією Дональда Трампа.

Про це повідомив політолог, керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко у Facebook.

За словами експерта, стратегія Путіна залишається незмінною: максимально тягнути час, уникаючи прямої сварки з Білим домом.

«Чи може Путін порушити енергетичне перемирʼя? Якщо коротко — ні. Фінт із черговим „обстрілом Валдая“ росіяни бездарно профукали наприкінці минулого року, а якось інакше підняти ставки без сварки з Трампом — неможливо», — написав політолог.

Вадим Денисенко виділив сім пунктів, чому Путін не зможе порушити енергетичне перемирʼя.

Стратегія Путіна залишається незмінною: тягнути час і не посваритися з Трампом. А енергетичне перемирʼя в Москві розглядають, як неприємний, але вимушений епізод. Переговори в Абу-Дабі, схоже, поки не стосуються територій. Принцип, який зʼявився з приходом Кушнера в переговорний процес, зводився до того, що треба розділити переговори на «все» і території. Ця стратегія виявилася успішною в переговорах США — Україна. Зараз, дуже схоже, ця ж стратегія застосовується і в наших переговорах з росіянами. Поки обговорюється «все» крім територій. Виходячи з попереднього пункту, стає зрозумілим чому 1 лютого переговори будуть іти без Кушнера та Віткоффа. Вони просто не потрібні там зараз. Простіше кажучи, ми входимо, як мінімум, в пару місяців переговорів, де території будуть практично винесені за дужки. Точніше, виходячи з логіки першої зустрічі в Абу-Дабі, сторони виносять це питання за дужки. Хоча в інформпросторі це питання залишатиметься ключовим. І на кожному етапі можуть виникнути непорозуміння. Росіяни, просто мають їх інспіровувати. На цьому фоні варто звернути увагу на те, що Трамп, де-факто, оголосив блокаду Кубі, а біля Ірану продовжується накопичення воєнного угрупування. Це, безумовно, буде відволікати від України. Але Україна залишається частиною передвиборчого плану Трампа. І нам не можна допустити, щоб у виборах в США нас відтіснили інші теми. При цьому, як би не розвивалися події в Ірані та на Кубі, другого «розвороту над Атлантикою» не буде. Навіть якщо завтра американці викрадуть вище керівництво цих країн, Росія не вийде із переговорного процесу. Повторю тільки те, що вже казав не раз: Путін боїться посваритися з Трампом. З однієї сторони через можливий тиск на тіньовий флот, а з іншої — Росії потрібно диверсифіковуватися між Китаєм та Заходом. Розрив з Трампом залишить Росію один на один з Пекіном. І на відміну від 2022 року, запасів жиру в Москві майже немає. Підсумовуючи, варто ще раз наголосити: в Абу-Дабі зараз будуть іти (інтенсивні?) переговори про умовно другорядні, хоч і дуже важливі теми. Логіка США залишається незмінною: треба домовитися про все крім територій, а потім почати тиснути на обидві сторони одночасно. Зараз же нам треба особливо уважно дивитися за тим чи продовжить США зупиняти судна з тіньового флоту. Це поки головний лакмусовий папірець того, як будуть чи не будуть тиснути на РФ.

Які висновки?

На думку Вадима Денисенка, Росія наразі перебуває у «переговорній пастці». Кремль змушений дотримуватися енергетичного перемир’я, оскільки критично боїться розриву з адміністрацією Трампа. Такий крок призведе до санкційної блокади «тіньового флоту» та повної залежності РФ від Китаю. На поточному етапі переговори в Абу-Дабі свідомо зосереджені на технічних питаннях, виносячи територіальні суперечки «за дужки», аби створити умови для подальшого тиску на обидві сторони.

Що передувало

Нагадаємо, у Мережі з’явилися повідомлення російських так званих «військових кореспондентів» про нібито запроваджене «енергетичне перемир’я». За їхніми даними, від четверга, 29 січня, нібито заборонено завдавати ударів по будь-яких об’єктах у Києві та Київській області, а також по будь-яких об’єктах енергетичної та критичної інфраструктури по всій Україні.

Раніше Дональд Трамп заявив, що особисто просив Путіна призупинити обстріли Києва та інших міст України.

Досягнення енергетичного перемир’я відбулося після того, як Київ минулих вихідних просив про припинення ударів під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.