Пастка для Трампа чи крок до завершення війни: чого очікувати від зустрічі з Путіним

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © ТСН.ua

Наступ армії РФ на фронті та потужні повітряні удари по Україні, які росіяни здійснюють щоночі, не показують жодних того, що конфлікт може вщухнути. Втім, саме зараз на цьому тлі Кремль підтвердив, що зустріч між президентом США Дональдом Трампом і “фюрером” Володимиром має відбутися найближчим часом.

Чому переговори Трампа та Путіна навряд чи призведуть до швидкого завершення війни в Україні, пише ВВС.

Три раунди переговорів між Росією та Україною, що відбулися у Стамбулі, не змогли наблизити обидві сторони до миру. Втім, Трамп може сподіватися: те, що він бере ситуацію у свої руки, нарешті призведе до припинення вогню. Але, наголошує ВВС, прірва між Києвом і Москвою настільки велика, що навіть переговори за посередництва американського президента, можуть ускладнити її подолання.

РФ не готова до миру

У своєму меморандумі Москва виклала максималістські вимоги щодо «остаточного врегулювання» конфлікту. Вони включають визнання російського суверенітету над українським Кримом, Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями, а також згоду Києва на демілітаризацію, нейтралітет, відсутність іноземної військової участі та проведення нових виборів.

“Російська сторона може по-різному сформулювати це, створюючи враження, що Москва відкрита до поступок та серйозних переговорів. Але основна позиція залишається незмінною: Росія хоче, щоб Київ капітулював”, - переконана російська політична аналітикиня Тетяна Станова.

ВВС пише, що після зустрічі Путіна з посланцем США Стівом Віткоффом державний секретар США Марко Рубіо заявив, мовляв, Вашингтон краще розуміє умови, за яких Росія буде готова припинити війну.

“Ми не знаємо, чи змінилися ці умови. Однак лише минулого тижня Путін, ймовірно, посилаючись на меморандум, заявив, що Росія оголосила про свої цілі в червні, і що ці цілі залишилися незмінними. Таким чином, попри згоду Кремля на зустріч Трампа та Путіна, немає підстав вважати, що Москва готова поступитися своїми жорсткими передумовами”, - йдеться у матеріалі.

Чому Путін погоджується на переговори зараз?

Одна з причин пов’язані зі сподіваннями Кремля на те, що початок діалогу зможе відбити вторинні санкції, які Трамп погрожував запровадити проти торговельних партнерів Москви вже 8 серпня.

Окрім того, Москва може вважати, що зможе переконати Трампа в перевагах його умов щодо припинення війни.

На початку свого другого терміну на посаді американський президент нібито був більше пов'язаний з Росією, ніж з Україною, називаючи Зеленського "диктатором" і натякаючи, що він винен у війні. І хоч від того часу очільник Білого дому не раз сигналізував про своє нетерпіння щодо “фюрера”, він все ж таки відмовився сказати, чи відчуває, що Путін брехав йому щодо своєї готовності рухатися до припинення вогню.

“Чи то через особисту симпатію, чи то через спільний світогляд, Трамп неохоче повністю засуджує Путіна за його дії”, - йдеться у статті.

Зазначається, зараз дехто в Україні стурбований тим, що зустріч Трампа і Путіна може призвести до того, що президент США поступиться вимогам Кремля. Втім, якщо Кремль врешті-решт погодиться на тристоронню зустріч, вимоги Москви щодо припинення вогню виявилися настільки нездійсненними, що незрозуміло, чого може досягти зустріч Зеленського та Путіна віч-на-віч.

Нагадаємо, держсекретар Марко Рубіо заявив, що США вперше отримали сигнали Кремля щодо умов завершення війни. З його слів, наразі невідомо, у які терміни може закінчитися війна. Але адміністрація США вперше побачила конкретні пропозиції Росії. Однак, каже американський посадовець, у Вашингтоні мають порівняти те, на що готові піти і Київ, і Москва для закінчення війни.