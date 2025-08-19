Пастка для Зеленського: дипломат назвав умову, за якої зустріч із Путіним може стати фатальною

«Російський трюк»: дипломат розкрив, навіщо Путіну двостороння зустріч із Зеленським / © ТСН.ua

Реклама

Президенту Володимиру Зеленському не варто погоджуватися на двосторонню зустріч з диктатором Путіним, тому що це — пастка.

Таку думку висловив дипломат, екс-посол України в США Валерій Чалий в інтерв’ю «УНІАН».

«Нам — Україні, президенту Зеленському — не можна залишатись один на один з Путіним. Це російський трюк», — вважає дипломат.

Реклама

Він нагадав, що саме росіяни змінили ідею тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія в двосторонню зустріч Україна-Росія.

«Думаю, що це пастка з їхнього (російського — Ред.) боку: таким чином вони знову будуть перекладати відповідальність на Україну. Тому має бути хіба тристороння зустріч. Можливо навіть розширена за рахунок гарантій безпеки — європейських країн», — каже Чалий.

Нагадаємо, Politico повідомило сьогодні, що коли Трамп учора зателефонував диктаторові Росії, щоб запропонувати свою присутність на зустрічі між ним і Зеленським, Путін сказав: «Вам не потрібно приходити».

Раніше повідомлялося, що Путін у розмові з Трампом запропонував зустріч із Володимиром Зеленським у Москві. Проте український лідер відмовився їхати до РФ.

Реклама

Тим часом, у Білому домі повідомили, що підготовка до зустрічі Путіна та Зеленського триває.