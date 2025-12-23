Пастка для Зеленського: у США назвали справжню мету вимог Трампа щодо виборів в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Вимога Дональда Трампа провести вибори в Україні під час повномасштабної війни викликала жорстку реакцію в експертних колах США.

Колишній посадовець Держдепартаменту Девід Тафурі в коментарі “24 Каналу”, назвав таку позицію "абсолютним лицемірством", наголосивши, що американський президент фактично транслює наративи Кремля.

На тлі цього Володимир Зеленський уже доручив підготувати відповідний законопроєкт, проте фахівці застерігають: ціна такого голосування може бути занадто високою для національної безпеки.

Чому тиск Трампа вважають небезпечним

Міжнародний юрист Девід Тафурі пояснює, що хоча США традиційно підтримують демократичні процеси, ситуація в Україні є винятковою. Проведення чесного та безпечного голосування під обстрілами практично неможливе, а сам процес відкриває величезне вікно можливостей для втручання Росії. Кремль, який намагався впливати навіть на американські вибори, неодмінно скористається шансом змінити внутрішню динаміку в Україні, щоб послабити її зсередини.

Подвійні стандарти та російський слід

Особливе обурення експерта викликає той факт, що Трамп вимагає демократії від України, але ігнорує її повну відсутність у Росії.

“Це просто верх лицемірства для будь-кого у Росії, хто підтримує Кремль, говорити про вибори в Україні. Росія – це країна дуже далека від демократії, де потрібні вільні та чесні вибори, демократичні інституції, а не урядові організації”, – каже юрист.

На думку експерта, Трамп просто підхоплює тези Путіна та проросійських сил, які шукають будь-який привід для дискредитації Києва, що є не лише політичною помилкою, а й серйозним безпековим ризиком.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада України формує робочу групу для опрацювання проведення виборів президента під час воєнного стану. До обговорення залучать усі парламентські фракції, ЦВК та експертів із виборчого процесу.