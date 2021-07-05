"Пастка для всіх": Зеленський назвав "Північний потік-2" головним викликом України

Володимир Зеленський вкотре виступив проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Будівництво російського проєкту "Північний потік-2" є зброєю не тільки проти України, але і проти всієї Європи у подальшому.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30".
Так, український президент наголосив, що потрібно і надалі протидіяти реалізації російського проєкту, який будують в обхід України, та залучати до цієї складної боротьби всіх партнерів. За його словами, "вся Європа повинна об’єднуватися, щоб протидіяти цій енергетичній загрозі".
"Наразі найбільший виклик для України у цій сфері (енергетичній - ред.) становить добудова та запуск газопроводу "Північний потік-2". Введення його в експлуатацію - це не про економіку, це - зброя проти України, і, впевнений, що буде зброєю проти усієї Європи у майбутньому. Це - пряма безпекова пастка для всіх", - заявив Зеленський.
Президент додав, що на його думку, слід звертатися до Ради Європи, ОБСЄ, ООН та інших організацій-партнерів України для протидії цього проєкту.
Як повідомлялося, США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Нагадаємо, що США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG та його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".