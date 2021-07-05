"Пастка для всіх": Зеленський назвав "Північний потік-2" головним викликом України

Володимир Зеленський вкотре виступив проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво російського проєкту "Північний потік-2" є зброєю не тільки проти України, але і проти всієї Європи у подальшому.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30".

Так, український президент наголосив, що потрібно і надалі протидіяти реалізації російського проєкту, який будують в обхід України, та залучати до цієї складної боротьби всіх партнерів. За його словами, "вся Європа повинна об’єднуватися, щоб протидіяти цій енергетичній загрозі".

"Наразі найбільший виклик для України у цій сфері (енергетичній - ред.) становить добудова та запуск газопроводу "Північний потік-2". Введення його в експлуатацію - це не про економіку, це - зброя проти України, і, впевнений, що буде зброєю проти усієї Європи у майбутньому. Це - пряма безпекова пастка для всіх", - заявив Зеленський.

Президент додав, що на його думку, слід звертатися до Ради Європи, ОБСЄ, ООН та інших організацій-партнерів України для протидії цього проєкту.

Як повідомлялося, США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, що США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG та його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".

ТСН.ua розбирався, навіщо Байден називає Путіна "вбивцею", а потім вирішує не санкціонувати "Північний потік-2", і до чого в разі найгіршого сценарію готуватися Україні. Читайте про це за посиланням.

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