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"Пастка для всіх": Зеленський назвав "Північний потік-2" головним викликом України

"Пастка для всіх": Зеленський назвав "Північний потік-2" головним викликом України

Офіс Президента України

Володимир Зеленський вкотре виступив проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво російського проєкту "Північний потік-2" є зброєю не тільки проти України, але і проти всієї Європи у подальшому.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30".

Так, український президент наголосив, що потрібно і надалі протидіяти реалізації російського проєкту, який будують в обхід України, та залучати до цієї складної боротьби всіх партнерів. За його словами, "вся Європа повинна об’єднуватися, щоб протидіяти цій енергетичній загрозі".

"Наразі найбільший виклик для України у цій сфері (енергетичній - ред.) становить добудова та запуск газопроводу "Північний потік-2". Введення його в експлуатацію - це не про економіку, це - зброя проти України, і, впевнений, що буде зброєю проти усієї Європи у майбутньому. Це - пряма безпекова пастка для всіх", - заявив Зеленський.

Президент додав, що на його думку, слід звертатися до Ради Європи, ОБСЄ, ООН та інших організацій-партнерів України для протидії цього проєкту.

Як повідомлялося, США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, що США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG та його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".

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