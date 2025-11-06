Пастка Путіна: як Кремль маніпулює заявами Трампа і виправдовує відновлення ядерних випробувань

Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатор Російської Федерації Володимир Путін продовжує намагатися звинуватити президента сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у програмі модернізації та нарощування ядерної зброї, яку Москва розпочала роки тому.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 4 листопада Путін провів церемонію нагородження розробників нової ракети «Буревісник» та безпілотного підводного апарату «Посейдон», на якій він знову вихваляв нібито технічні можливості цієї зброї.

Вже наступного дня кремлівський ”фюрер” провів засідання Радбезу Росії, на якому міністр оборони Андрій Бєлоусов, начальник Генштабу Валерій Герасимов, голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, секретар Радбезу Сергій Шойгу та голова Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков висловили свою оцінку заявам Дональда Трампа про те, що Штати почнуть випробування своєї ядерної зброї.

Зокрема, Бєлоусов порадив Путіну негайно розпочати підготовку до «повномасштабних» ядерних випробувань. Своєю чергою, диктатор закликав МЗС, Міноборони та спецслужби подати пропозиції щодо можливого початку випробувань ядерної зброї.

В ISW зауважують, що кремлівські чиновники продовжували інтерпретувати нещодавні заяви Трампа як пропозицію США розпочати випробування ядерних боєголовок. Однак, наголошують аналітики, американський президент не уточнив, чи буде Вашингтон випробовувати ядерні боєголовки чи системи доставлення. Втім, міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що Трамп, ймовірно, має на увазі випробування саме систем доставлення.

“Росія порушила новий Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь і, ймовірно, відновила випробування ядерної зброї малої потужності 2019-го, порушуючи Договір про всеохопну заборону ядерних випробувань”, - йдеться у звіті.

В ISW вважають, що останні розробки Росії у сфері зброї принципово не змінюють ядерний баланс між США та РФ навіть якщо технічні деталі, які розхвалює Путін, є правдивими.

Нагадаємо, 5 листопада США провели випробувальний запуск Minuteman III — міжконтинентальної балістичної ракети. Запуск, який отримав позначення GT 254, мав на меті перевірити надійність, бойову готовність і точність системи МБР — «ключового елемента національної оборони США».

Після цього прессекретар президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, США попереджали Кремль про тестування цієї ракети. З його слів, “Росія не бере участі в перегонах озброєнь, а розвиває свої системи”. Також він нахабно заявив, мовляв, поточна ситуація у світі підтверджує, “що рішення про оновлення ядерної тріади були правильними”.