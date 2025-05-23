Пастка Путіна: що стоїть за "мирними" вимогами Росії до України

Президент Росії Володимир Путін / © ТСН.ua

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Президент Володимир Зеленський нещодавно підтвердив: Кремль висуває вимогу, аби українські війська вийшли з п’яти областей — і це не для укладення миру, а лише як умова для тимчасового припинення вогню та початку перемовин. Аналітики пояснюють, чому така «домовленість» може виявитися вкрай небезпечною для України.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Одним із небагатьох чітко оформлених варіантів мирної ініціативи став американський проєкт, який, за даними агентства Reuters, побачили деякі представники влади. У цьому варіанті передбачено, що Україна має юридично визнати анексію Криму, а також фактично погодитися з тим, що великі ділянки східних регіонів контролюються Росією. Як підтвердив Зеленський, Москва висуває виведення українських військ з п’яти областей як початкову умову — не для миру, а лише для припинення вогню та діалогу.

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Поступки територіями — це підживлення монстра

До початку повномасштабної агресії на цих територіях мешкали приблизно 11 млн осіб. Для багатьох українців така «угода» означає остаточну втрату дому. Це означає погодитися з тим, що рідні, друзі та співвітчизники, які залишилися в окупації, житимуть під гнітом репресивного і насильницького режиму.

«У суспільстві панує чітке переконання, що Росія захоче захопити ще більше територій, тому будь-які поступки — це підживлення монстра. Українці знають, що життя під окупацією — це жах. Вони ніколи не визнають окуповані території чимось іншим, окрім як незаконною та жорстокою анексією», — пояснила дослідниця Chatham House Орися Луцевич.

На цей момент немає точної інформації про кількість людей, які залишилися на окупованих територіях. Внаслідок бойових дій чимало населених пунктів знищено, а їхні мешканці були змушені евакуюватися — як до контрольованих територій, так і за кордон.

ООН повідомляє, що всередині України переміщеними стали понад 3 млн громадян, а ще близько 6 млн — знайшли прихисток в інших країнах.

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Попри це, президент Росії Володимир Путін заявляє про намір провести вибори в Україні — з очевидною метою змінити владу. Але постає питання: де саме голосуватимуть 9 млн переселенців? Як голосуватимуть мешканці тимчасово окупованого Донецька, де вони не були від 2014 року? Чи, можливо, — жителі Харкова?

Голосування та виборчі ризики

Орися Луцевич звертає увагу на серйозність ситуації.

«Вибори потребують ретельної підготовки через велику кількість переміщених осіб в Україні та за кордоном. Україна має зберегти свою репутацію демократичної країни. Якщо вибори проведуть поспіхом, без належної підготовки — їхню легітимність поставлять під сумнів. А це саме те, чого хоче Путін — невдала держава, яка не може самостійно керуватися. Сьогодні немає запиту на дострокові вибори, і тиск з боку США чи Росії сприймається як втручання у суверенітет України», — пояснила експертка.

Пастка невизначеності

Одна з головних загроз подібних «мирних ініціатив» полягає в тому, що вони залишають важливі питання відкритими. А це, у свою чергу, блокує початок повноцінної відбудови країни.

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Якщо Путін не зазнає поразки та не буде притягнутий до відповідальності, він або спробує атакувати знову, або повернеться до політичного втручання в Україну, як це було до Революції Гідності. Якщо ж самі українці не сприймуть таку угоду як легітимну, це теж створить ризики нестабільності та політичного реваншизму.

Безпекові гарантії від Заходу мають бути не лише формальними, а й реальними зобов’язаннями, підкріпленими силою та довготривалим стратегічним курсом.

«Ключове питання для України: чи будуть надані реальні гарантії безпеки, які дозволять приватному капіталу повернутися до країни? Єдина гарантія, якій Путін не насмілився кинути виклик — це 5-та стаття НАТО, саме тому українці наполягають на вступі до НАТО. Без такої гарантії не буде приватних інвестицій, а отже — і відбудови», — пояснив директор з європейських питань у Eurasia Group Муджтаба Рахман.

Стабільність — фундамент для реформ

«Російські окуповані території — це гнійники, які гальмують реформи та демократичний розвиток, а це ключ до вступу як до ЄС, так і до НАТО. Нестабільність відлякує іноземних інвесторів», — зауважила Луцевич.

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Вона додала, що українці бачать ЄС, насамперед, як інструмент модернізації та боротьби з корупцією. НАТО — це передусім колективна безпека, але воно також має потужний економічний вплив.

«Щоб відбудувати Україну, Київ має успішно просуватися в процесі вступу до ЄС. Факт, що ЄС розпочав переговори про членство з Україною, сприймається як одна з великих перемог українського народу», — вказала експертка.

Що відомо про меморандум про припинення вогню для закінчення війни?

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Росія та Україна можуть підписати меморандум про припинення вогню, який передуватиме угоду про закінчення війни.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, умови, які Росія може прописати у меморандумі, означають повне підпорядкування України — від контролю над армією до позбавлення власної політики й територій.

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Однак у Кремлі вже вигадали причину не підписувати меморандум з Україною. Так, директор правового департаменту МЗС Росії Максим Мусіхін заявив, що для підписання документа потрібна «нова влада» в Україні.