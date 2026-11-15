Пастка РФ на переговорах в Абу-Дабі: експерт оцінив ризики для європейців

В Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори

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В Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори США, України та Росії 10-11 листопада. Участь Європи має як позитивні моменти, так і негативні.

Про це український публіцист, викладач і громадський діяч Валерій Пекар написав у фейсбуці.

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Він наголосив, що не можна обговорювати європейську безпеку без Європи. Тепер європейські країни долучилася та можуть висловитися. Крім того, Україна може отримати підтримку на переговорах від європейців, які налаштовані допомагати.

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Однак, за його словами, їхня участь у переговорах буде використана для розколу європейської єдності. Тому що відкритим є питання, хто саме представляє Європу.

«Росії фактично вдалося затягнути тему європейської архітектури безпеки у межу переговорів про завершення війни. Будуть качати тему відступу НАТО до кордонів 1991 за підтримки США», — вважає Пекар.

Європа на переговорах в Абу-Дабі — головне:

10–11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні мирні переговори України, США та Росії. У зустрічі також взяли участь представники Європейського Союзу, НАТО. Зокрема, Єврокомісію представляв керівник апарату фон дер Ляєн Бйорн Зайберт, а Європейську раду — радниця її президента Антоніу Кошти Анна-Марія Бура. До них також приєдналися радники з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії.

Видання Financial Times пише, що після переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі, які не принесли суттєвого прориву, Європа знову зіткнулася з проблемою власної участі в мирному процесі. Попри мільярдну допомогу Києву, європейські країни досі не можуть визначитися, хто саме має представляти їхні інтереси на переговорах із Кремлем.

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Однією з перешкод залишається категоричне небажання Москви бачити європейців за столом переговорів. Як зазначає видання, також не меншою проблемою стали розбіжності між самими союзниками.

На переговори в Абу-Дабі прибули п'ять окремих європейських делегацій — від ЄС, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. Вони проводили консультації з американськими й українськими представниками до та після тристоронніх зустрічей. Володимир Зеленський, за інформацією FT, закликатиме європейських лідерів нарешті визначити єдиного представника для переговорів із Росією.

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