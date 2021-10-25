Патріарха Варфоломія виписали з лікарні в США, він зустрінеться із Байденом

Патріарха Варфоломія виписали з лікарні в США, він зустрінеться із Байденом

Він готовий продовжити роботу.

Вселенський патріарх Варфоломій, який перебуває з візитом у США, виписаний з лікарні в Вашингтоні.

Про це повідомила пресслужба американської архієпископії Константинопольського патріархату, пише ТАСС.

"Ми раді повідомити, що наш духовний батько, Його Святість щойно був виписаний з лікарні. Він відчуває себе добре і готовий продовжувати апостольський візит", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що в понеділок, 25 жовтня, має відбутися зустріч патріарха з главою Білого Дому Джо Байденом.

Нагадаємо:

У неділю, 24 жовтня, Вселенський патріарх Варфоломій, який напередодні прибув з офіційним візитом до США, потрапив до університетської лікарні Джорджа Вашингтона через погане самопочуття після тривалого перельоту та щільний розклад заходів після прибуття.

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