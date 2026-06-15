Patriot для України: Зеленський повідомив хороші новини

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна продовжує отримувати від міжнародних партнерів ракети для систем ППО Patriot.

Президент України Володимир Зеленський заявив про це після огляду наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі, передає Новини Live.

«Був у нас пакет ракет Patriot, нещодавно його було доставлено до України. Зараз вже після того, як ми використали ракети, можна про це говорити. Було достатньо збивати балістики, але не всі дрони було збито», — сказав глава держави.

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За словами Зеленського, після використання цих ракет Україна має працювати над поповненням запасів.

Постачання ППО Patriot для України — що відомо

Раніше Зеленський повідомив, що США відмовилися надати ліцензії на виробництво ракет до систем ППО Patriot у Європі, попри попередні обговорення та пропозиції з боку України.

За його словами, Україна ще кілька років тому порушувала питання створення в Європі достатніх виробничих потужностей для ракет протиповітряної оборони, зокрема для комплексів Patriot.

Водночас Зеленський висловив упевненість, що Європа зможе наростити власні спроможності у сфері виробництва ракет для ППО, однак наголосив на необхідності пришвидшення цього процесу.

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16 лютого міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль говорив, що його країна майже вичерпала свої запаси ракет протиповітряної оборони, які могла передати Україні.

Раніше також повідомлялося, що Лондон підтвердив передавання Україні новітніх гіперзвукових ракет Nightfall. Система вже пройшла випробування та може змінити баланс далекобійного озброєння в Європі.

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