Patriot для України розпалили скандал у Польщі: Туск зробив гучну заяву про допомогу

Дональд Туск / © Associated Press

Реклама

Підтримка України у її захисті від російської агресії є питанням національної безпеки самої Польщі, тому ця тема не може бути предметом політичних суперечок.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі скандалу навколо інформації про нібито таємне передавання Києву ракетних комплексів Patriot, пише видання Onet.

Очільник польського уряду нагадав, що попередні уряди та політичні сили країни ніколи не піддавалися критиці за військову підтримку України, попри те, що вона «була дуже масштабною і пов’язаною з ризиками».

Реклама

«Ми можемо обговорювати історію, взаємні відносини й розглядати, якою мірою ми повинні допомагати іммігрантам і біженцям тут, у Польщі, але ми зовсім не можемо поставити під загрозу нашу співпрацю з Україною в її захисті від російського нападу», — заявив Дональд Туск.

Прем’єр-міністр наголосив, що допомогу українській стороні не можна розглядати «в контексті якоїсь безглуздої політичної боротьби», оскільки посилення української протиповітряної оборони безпосередньо захищає польські кордони.

«Це не лише питання солідарності й порядності. Це, просто кажучи, питання нашої безпеки. Кожна ракета, випущена в Україні, яка влучно знищує снаряди, ракети, дрони й літаки агресора, — це більша безпека Польщі», — сказав Туск.

На завершення очільник польського уряду закликав внутрішніх політичних опонентів «не грати з вогнем», адже надання допомоги сусідній державі завжди було частиною загального «політичного консенсусу» в країні.

Реклама

Скандал із ракетами Patriot для України від Польщі — останні новини

Нагадаємо, днями у Польщі заявили про можливе таємне передавання Україні ракет до Patriot. Про це повідомив віцеспікер польського Сейму та лідер ультраправої партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак. Він сказав, що це серйозне порушення, оскільки такі ракети необхідні самій Польщі для забезпечення власної ППО.

У Навроцького накинулися зі звинуваченнями на власний уряд. У Міноборони пообіцяли розсекретити усі дані про військову допомогу Україні, яку Польща надавала від 2022 року.

До слова, Дональд Туск закликав національну делегацію на майбутньому саміті НАТО в Анкарі утриматися від нових фінансових зобов’язань перед Україною.

Новини партнерів