«Patriot потрібні зараз, а не через роки»: Зеленський відреагував на дозвіл купити 500 ракет PAC-3

Patriot / © Associated Press

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Україна звернулася до партнерів із проханням невідкладно передати ракети PAC-3 для комплексів протиповітряної оборони Patriot із наявних запасів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави позитивно оцінив рішення Державного департаменту США, який дозволив Україні придбати 500 ракет-перехоплювачів PAC-3. Водночас він зауважив, що затримка з фактичним отриманням озброєння не відповідає нагальним потребам української протиповітряної оборони.

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«Просимо американських партнерів знайти рішення саме тоді, коли є реальна небезпека і реальна потреба у застосуванні PAC-3», — наголосив Зеленський.

За словами президента, Росія продовжує систематично атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Зокрема, протягом останніх двох тижнів жовтня окупаційні війська завдали понад 30 ударів по важливих об’єктах енергосистеми.

Зеленський переконаний, що напередодні холодів Путін розгорнув операцію, спрямовану проти систем життєзабезпечення українських міст. Під прицілом російських атак опиняються електропостачання, опалення, водопостачання та мости.

Президент нагадав, що Україна просила Сполучені Штати сформувати спеціальний пакет військової допомоги на зимовий період. Йшлося про постачання приблизно 100 ракет для Patriot щомісяця. За оцінкою Зеленського, 500 перехоплювачів дали б змогу посилити захист українського неба в найближчі місяці.

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Він також запропонував механізм, який дозволив би не чекати на виготовлення нових ракет. Зокрема, партнери могли б передати Україні PAC-3 зі своїх запасів узимку 2026–2027 років, а згодом відновити власні арсенали завдяки новому виробництву, контракти на яке вже уклали та оплатили Україна і союзники.

Окремо Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу та Державному департаменту за дозвіл на закупівлю ракет. Він також повідомив, що нещодавно обговорював питання постачання PAC-3 із державним секретарем США Марко Рубіо.

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу Україні 500 ракет-перехоплювачів PATRIOT Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE).

Ми раніше інформували, що у НАТО побоюються, що Сполучені Штати можуть затримати передавання Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot до проведення проміжних виборів.

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