"Пауза перед новим ударом": чому військовий розкритикував мирний план США

Дональд Трамп / © Associated Press

Навколо можливого мирного плану США для України знову спалахнули суперечки щодо його умов, гарантій безпеки та ризиків для фронту. Проте Україні не можна погоджуватися на кроки, що послаблюють її позиції.

Про це розповів колишній британський солдат, український морський піхотинець і оборонець Маріуполя Шон Піннер у коментарі «24 Каналу».

Піннер підкреслив, що не вірить у реальність західних гарантій безпеки, якщо вони не підкріплені конкретними кроками. Він нагадав про Будапештський меморандум, виконання якого так і не відбулося.

«Не можна довіряти тому, що Америка чи Європа дійсно неухильно дотримуватимуться цих гарантій безпеки. Якби вони збиралися це робити, вони зробили б це ще за Будапештським меморандумом», — заявив Піннер.

На думку Піннера, Росія не зупиниться після перемир’я, а почне готуватися до нової атаки. Саме тому мирний план США може лише збільшити загрозу для України.

Він наголосив, що Росію стримує не дипломатія, а сила української армії. Будь-яке ослаблення оборони створює для Кремля більше простору для тиску.

Піннер згадав і про складний процес ухвалення рішень щодо американської допомоги. На його думку, США отримують вигоду від продажів зброї союзникам, але не від прямої підтримки України.

«Америка здобула з цього зиск. Вони продають зброю НАТО, не Україні напряму. Трамп ще до того, як став президентом, затримував постачання артилерійських снарядів та зброї», — заявив він.

Військовий попередив, що навіть після формальної угоди Кремль продовжить провокації. Він навів приклад із запуском російських дронів у напрямку Польщі — це, на його думку, перевірка меж п’ятої статті НАТО.

«Буде гірше. Перемир’я не буде», — наголосив він.

Також Піннер розкритикував ідею амністії за воєнні злочини, що з’являлася серед пунктів можливого плану. Він вважає, що такі рішення лише заохочують агресора.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські високопосадовці та військові блогери послідовно відкидають мирний план з 28 пунктів та його подальші версії з моменту його першої публікації в середині листопада.