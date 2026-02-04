"Пауза" в ударах РФ по енергетиці: Україна передала США докази порушень з боку росіян

Стефанішина / © Getty Images

Реклама

Посолка України в США Ольга Стефанішина заявила, що 3 лютого українська сторона офіційно передала Державному департаменту США детальний перелік усіх атак РФ після оголошеної нею «згоди» на припинення ударів по енергетиці. Окремо було надано інформацію за наслідками нічного обстрілу, підготовлену у співпраці зі ЗСУ та Міністерством енергетики.

Про це Стефанішина повідомила під час спілкування з журналістами на полях Ukrainian Week у Вашингтоні, передає кореспондентка «Суспільного».

«Посольство сьогодні передало в Державний департамент дуже детальну інформацію про всі обстріли, які відбувалися з моменту оголошення так званої „згоди“ Росії на перемир’я. Окремо — за результатами нічної атаки», — наголосила вона.

Реклама

За словами посолки, ці матеріали мають безпосередньо вплинути на переговорний процес, адже демонструють невиконання Росією власних заяв. Вона висловила сподівання, що США оберуть підхід «менше ілюзій — більше тиску».

Читайте також Жодних ознак перемир’я: посолка в ЄС повідомила про зрив домовленостей Росією

Також Стефанішина зазначила, що ключовим напрямом роботи української делегації у Вашингтоні стане лобіювання санкційних законопроєктів проти країн, які продовжують купувати російські енергоресурси. Наразі в обох палатах Конгресу зареєстровано щонайменше три такі ініціативи.

За її словами, всі законопроєкти мають двопартійну підтримку, а робота зосереджена на доопрацюванні текстів і «мобілізації політичної волі» для винесення їх на голосування. Навіть щодо чутливих питань тарифної політики сторонам уже вдалося знайти компроміси.

«Енергетичне перемир’я»: що відомо

Раніше колишній президент США Дональд Трамп публічно закликав Росію утриматися від ударів по енергетичній інфраструктурі України через рекордні морози. Утім, після цих заяв РФ продовжила обстріли, що й стало підставою для передачі доказів американській стороні.

Реклама

«Ситуація надзвичайна. Я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. І він погодився це зробити. Ми дуже раді, бо Україна дуже потерпає. Багато людей казали — ти нічого не досягнеш, але він це зробив. Я вважаю, що це дуже добре», — зазначив Трамп.

Президент України Володимир Зеленський подякував американському лідеру за зусилля, але наголосив, що «реальність покажуть наступні дні».

Згодом український лідер додав, що очікує реакції США та особисто Дональда Трампа після того, як Росія порушила так зване «енергетичне перемир’я», погоджене на прохання Вашингтона. За словами Зеленського, пропозиція США полягала в тому, щоб на період дипломатичних переговорів та суворих морозів РФ утримувалася від ударів по українській енергетиці, але агресор відповів на це «рекордом балістики».

«Це була пропозиція саме Америки: на час дипломатії і такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від президента Сполучених Штатів», — наголосив глава української держави, вказавши, що невиконання угоди ставить під сумнів подальші домовленості з РФ та надії на серйозний мирний процес.

Реклама

Трамп заявив, що так зване «енергетичне перемир’я» між Росією та Україною тривало з неділі до неділі і Володимир Путін «дотримав свого слова» щодо обмеження ударів по енергетиці, хоча після цього РФ завдала нових масованих ударів по Україні, включно з обстрілами енергосистеми та міст.

«Пауза була з неділі… Вона завершилася, і Путін сильно вдарив по них минулої ночі. Він дотримав свого слова. Один тиждень — це багато… бо там дуже-дуже холодно», — сказав Трамп, додавши, що хоче, аби Путін закінчив війну.

Це твердження Трампа суперечить оцінкам України, яка вважає, що Росія фактично знехтувала проханням про припинення ударів значно раніше, а обстріли стали сигналом про несерйозність намірів Кремля напередодні мирних переговорів.