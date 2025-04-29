Павло Клімкін пояснив, чому перемир'я Путіна – це лише маневр для Заходу

Володимир Путін. / © Associated Press

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Оголошення Путіним так званого “перемир’я” на 9 травня, має на меті створити ілюзію ініціативи з боку Кремля, однак справжнього припинення вогню за цим не стоїть.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін на “Українському радіо”.

Клімкін нагадав, що у Білому домі вже заявили про чітке бачення Дональда Трампа: йдеться лише про повне, надійне й тривале припинення вогню, а не про тимчасові акції, прив’язані до російських свят. Схожу позицію висловило і МЗС України — Київ готовий підтримати лише справжнє завершення бойових дій, а не символічні “паузи” для проведення парадів на Червоній площі.

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“Путін хоче показати, що у нього ініціатива. Для нього це дуже важливо, це сигнал американцям і європейцям. Але сигнал не особливий, оскільки на супутникові знімки дивляться всі. Тобто все це балаканина, яка нам відома”, — пояснив Клімкін.

Він також зазначив, що оголошення про перемир’я збігається з тим, що Трамп починає дратуватися через відсутність швидких результатів. Для нинішнього президента США критично важливо до початку літа показати хоч якийсь прогрес у переговорах щодо України, інакше на нього почнуть тиснути запитаннями про нові дедлайни.

Також Клімкін наголосив, що Трамп прагне перезавантажити відносини з Путіним не через особисті симпатії, а через стратегічні інтереси:

“Трамп хоче перезавантажити відносини з Путіним. І це йому потрібно не тому, що він Путіна дуже любить, а є стратегічні питання ― стратегічні озброєння, Близький Схід та інші аспекти”.

Водночас він зауважив, що нині Трамп обмежено використовує наявні важелі впливу на Росію, хоча можливості для тиску на Кремль, зокрема через економічні санкції, у США все ще значні.

Нагадаємо, що Кремль знову пропонує свої “мирні ініціативи”. Цього разу йдеться про триденне перемир’я на 9 травня.