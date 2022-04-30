"Павуки в банці готуються почати жерти один одного": Подоляк прокоментував ймовірну мобілізацію в Росії

"Павуки в банці готуються почати жерти один одного": Подоляк прокоментував ймовірну мобілізацію в Росії

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував ймовірність оголошення Росією загальної мобілізації. Він висловив переконання, що мобілізація в РФ – це можливість видоїти останні накопичення з населення, що біднішає.

Багато хто сьогодні намагається осмислити вірогідність мобілізації в Росії з погляду військової, економічної та політичної логіки.

Про це Подоляк написав у Мережі 30 квітня.

"Але потрібно розуміти, що російська державна машина мислить трохи іншими категоріями, а саме – корупційною логікою. Мобілізація в Росії – це національний стартап, можливість видоїти останні накопичення з населення, що біднішає. "Плати або помреш". Силовики зібралися "обілечувати" призовників, а поліцейське керівництво вже рахує свій %. Павуки в банці готуються почати жерти один одного", – йдеться у повідомленні радника керівника ОП.

Нагадаємо, 29 квітня британський міністр оборони Бен Воллес висловив припущення, що президент РФ Володимир Путін під час святкового параду 9 травня оголосить масову мобілізацію, щоб завдати вирішального удару по Україні.

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