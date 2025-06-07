"Павутина" від СБУ: як Україна позбавила Росію впливу на хід війни

СБУ

Реклама

Військово-політична операція «Павутина» СБУ довела, що Росія не готова ефективно використовувати свою стратегічну авіацію у війні з Україною.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів директор Інституту світової політики, кандидат політичних наук Євген Магда.

Він підкреслив, що операція не просто блискуча, а демонструє втрату Росією частини своєї ядерної тріади, що стало серйозним ударом по агресору. За словами Магди, ця втрата ставить під сумнів подальші дії Росії на війні та її переговорну позицію.

Реклама

Експерт також наголосив на особливостях сучасної міжнародної політики, зокрема, підтримці Росії колишнім президентом США Дональдом Трампом. За словами Магди, позиція Трампа є «провалом зовнішньої політики», що ускладнює завершення війни шляхом тиску на агресора.

Нагадаємо, у суботу, 7 червня, СБУ оприлюднила нове відео зі спецоперації «Павутина», під час якої було знищено десятки російських літаків на чотирьох військових аеродромах у різних регіонах Росії.

У рамках операції удари були нанесені одночасно по аеродромах «Олєнья», «Іваново», «Дягілєво» та «Бєлая», де базується стратегічна авіація країни-агресорки, що систематично обстрілює мирні українські міста.

Загальна вартість знищеної техніки, за попередніми оцінками, перевищує 7 мільярдів доларів США.

Реклама

Втрати російської авіації становлять 41 літак, серед яких стратегічні «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а також транспортні «Ан-12» та «Іл-78».