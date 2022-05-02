"Печерний антисемітизм": Єрмак про заяви Лаврова, що у Гітлера "була єврейська кров"

"Печерний антисемітизм": Єрмак про заяви Лаврова, що у Гітлера "була єврейська кров"

Заяви очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що у Гітлера, як і Володимира Зеленського, була єврейська кров - це заперечення трагедії Голокосту.

Таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України.

Про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Антисемітизм росії стає все більш очевидним. Вони більше не ховаються і відкрито це демонструють світу. Спочатку вони вдарили ракетами по території, де знаходиться меморіальний комплекс Бабин Яр. Тепер голова мзс рф сергій лавров порівнює Володимира Зеленського з гітлером, який вбив 6 мільйонів євреїв. Бо, на думку лаврова, "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї", - наголосив Єрмак.

Керівник Офісу президента додав, що Росія таким чином намагається пояснити свою нісенітницю про "денацифікацію", фактично ставлячи під сумнів існування вже не тільки української нації, але й Голокосту.

"Це печерний антисемітизм, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими. Висловлюю повну солідарність з єврейським народом. Така неприхована агресія росіян і неповага до історичної пам‘яті цілих народів не має залишатися без відповіді", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами", чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю. Сергій Лавров зробив спробу виправдати вторгнення РФ в Україну та проведення російськими військами так званої "денацифікації" країни.

Після інциденту посол Росії в Ізраїлі викликаний для пояснень, а ізраїльський міністр закордонних справ Яір Лапід відповів на слова Лаврова гнівним дописом.

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