"Пекін допомагає Москві воювати": Блінкен заявив, що розмови Китаю про мир в Україні "не мають сенсу"

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтона викликає серйозне занепокоєння, що Китай допомагає Росії вести війну проти України, підтримуючи російський оборонно-промисловий комплекс, тому всі розмови Пекіна про мир в Україні "не мають сенсу".

Про це пише Reuters.

Блінкен провів зустріч з представником Китаю Ван І в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку і під час розмови порушив питання щодо небезпечних дії Пекіна у Південно-Китайському морі. Також сторони обговорили питання покращення зв'язку між американськими та китайськими військовими.

Також читайте Китай рятує Росію і допомагає воювати проти України: The Times виявив докази

Крім того, держсекретар США заявив, що 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, які імпортує Росія, надходять із Китаю та Гонконгу, що суттєво допомагає Кремлю виготовляти нову зброю для війни проти України.

"Тож коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче побачити кінець конфлікту, але, з іншого боку, дозволяє своїм компаніям робити дії, які насправді допомагають Путіну продовжувати агресію, це не має сенсу", - сказав держсекретар США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай і Бразилія заявили про створення платформи для "врегулювання українського питання".

Крім того, ми раніше інформували, що Китай заявив про "об'єктивну і справедливу позицію" щодо війни в Україні.

Читайте також: