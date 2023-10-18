Візит Путіна до Китаю: Портников розкрив справжню мету президента РФ

Політичний експерт та журналіст Віталій Портников, коментуючи приїзд президента-диктатора Володимира Путіна до Китаю для участі у форумі "Один пояс, один шлях", пояснив як Пекін і Москва намагаються бути диригентами світової кризи.

Про це він розповів на своєму Youtube-каналі.

"Президент Росії Володимир Путін прибув до Пекіна і мав першу протокольну зустріч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Головна офіційна мета – участь у форумі. Однак є очевидним, що насправді російський керманич прибув до Пекіна для того, щоб звірити годинники із головою Китайської Народної Республіки – своїм стратегічним союзником, тим більше, перед очікуваною зустріччю між головою КНР і президентом США. Зараз є очевидним той факт, що Пекін і Москва намагаються бути диригентами глобальної світової кризи і спіймати Сполучені Штати у пастку цієї світової кризи так, щоб у президента США Джо Байден (він сьогодні прибув до Ізраїлю) були тільки одна функція – працювати пожежником і гасити всі ці пожежі, які створюють керівники авторитарних держав. Адже саме генерація цих пожеж є тим доказом сили і впливу, які можуть бути застосовані Володимиром Путіним для того, щоб переконати західних лідерів у необхідності діалогу з Москвою", - пояснив журналіст.

Віталій Портников, також зауважив, що коли такого діалогу не відбувається, то важливим посередником між Росією і США стає саме лідер Китаю Сі Цзіньпін.

"Можливо, це і є важливою політичною ідеєю китайського очільника - продемонструвати Джозефу Байдену, що він може виступати від імені цілої групи держав, з якими США припинили підтримувати серйозний діалог і які перебувають під нищівним санкціями цивілізованого світу. Адже, окрім РФ, Китай також підтримує стосунки з Іраном", - резюмував політичний експерт.

Нагадаємо, у ГУР бачать "певну загрозу" для України через візит Путіна до Китаю.

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