У МЗС України прокоментували співпрацю Китаю та РФ: що насправді постачає Пекін Москві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Facebook/Міністерство закордонних справ України

Китай не постачає Росії летальної зброї, а економічна співпраця між Києвом і Пекіном залишається стратегічно важливою для України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

«Китай не постачає зброї, за даними нашої розвідки, до Російської Федерації на тримунку. У нас таких фактів немає. Можливо, були виявлені якісь моменти, але фактів постачання Китаєм саме летальної зброї до Росії у нас немає», — зазначив міністр.

Водночас він уточнив, що «так, є постачання окремо компанією продукції подвійного призначення. Ми це прямо говоримо і порушуємо з нашими китайськими партнерами».

Міністр підкреслив економічну значущість Пекіна для України: «Не слід забувати, що на сьогодні Китай — №1 торговельний партнер для України, і минулоріч наш товарообіг сягнув 21 мільярд доларів».

«Ми зацікавлені в подальшому розвитку цього трепу взаємовигідної співпраці», — сказав він.

Нагадаємо, раіше ми писали про те, що очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про досягнення прогресу після двох раундів важливих тристоронніх консультацій, що відбулися в Абу-Дабі.

Окрім того ми писали про те, що, Сибіга заявляв про важливу роль Пекіна у наближенні справедливого миру та анонсував можливий обмін офіційними візитами на найвищому рівні.