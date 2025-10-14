Пекін не зацікавлений у перемозі України: Sky News про справжній мотив Китаю

Китай і Росія. / © Associated Press

Китай бажає, щоб Сполучені Штати Америки та НАТО відволікали увагу від війни в Україні. Адже тоді і Пекін, і Пхеньян матимуть “повну свободу дій”.

Про це заявив військовий кореспондент Sky News Майкл Кларк.

З його слів, Китай не хоче вплутуватися у війну. Ба більше - КНР підходить, щоб вона тривала - “з усіляких політичних причин”.

Кларк наголошує, Пекін не бажає, аби Кремль програв та був принижений у війні, розпочатій в Україні.

“Їм (КНР - Ред.) байдуже, чи доведеться росіянам укласти невигідний мир через рік, чи росіяни продовжать йти вперед і завоюють усю Україну. Їм байдуже. Вони просто хочуть відволікти увагу. Вони хочуть, щоб американців непокоїло те, що відбувається в Україні, бо це дає їм повну свободу дій”, - наголосив Кларк.

Щодо Північної Кореї, то вона допомагає РФ з артилерією, а також надати Москві більше військ. За словами Кларка, КНДР має 30 000 солдатів, які можуть діяти десь від імені росіян.

Нагадаємо, Південна Корея заявляє, що РФ могла допомогти КНДР створити міжконтинентальну ракету, яка вперше була продемонстрована під час військового параду з нагоди 80-ї річниці заснування керівної Трудової партії Кореї. Північна Корея представила МБР "Хвасон-20", яку вона назвала "найпотужнішою ядерною стратегічною системою зброї".

Зауважимо, в українській розвідці заявили, що Китай надає Росії супутникові дані для ударів по Україні. Зокрема, по об’єктах іноземних інвесторів.