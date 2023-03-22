Пекін повинен змусити Москву вивести війська з України - США

У спільній заяві лідера Китаю та диктатора Володимира Путіна було сказано про необхідність дотримуватись принципів ООН, що означає, що Росія повинна вивести свої війська з території України.

Пекін повинен змусити Москву вивести свої війська з території України, якщо хоче відігравати конструктивну роль у процесі зупинення війни.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Прайс зазначив, що США поки не бачили жодних ознак, що Китай допомагає Росії зброєю для війни проти України, однак Пекін був чітко попереджений про наслідки такого рішення.

"Це те, чому ми приділяємо дуже пильну увагу і за необхідності вживемо відповідних дій, якщо буде перетнута певна риса", — сказав Патель.

Представник Держдепу нагадав, що у спільній заяві лідера Китаю та диктатора Володимира Путіна було сказано про необхідність дотримуватись принципів ООН, що означає, що Росія повинна вивести свої війська з території України.

"У Статуті ООН закріплені принципи поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн. І якщо Китай хоче відіграти конструктивну роль у цьому конфлікті, то він має чинити тиск на Росію, щоб вона вивела свої війська з території України", — резюмував спікер Держдепу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах Америки вважають, що російські війська зможуть спробувати розпочати новий наступ в Україні вже у найближчі тижні. Окупанти, ймовірно, можуть здійснювати атаки за кількома напрямками.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі вважають, що зустріч диктатора Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна, не пришвидшить закінчення війни Росії проти України.

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