- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
Пекін повинен пояснити участь китайських "добровольців" у війні проти України — Єрмак
Точної кількості китайських громадян, які воюють в Україні ще не з’ясовано, але, за попередньою інформацією, їх досить багато.
Участь китайських «добровольців» у війні проти України у складі російської окупаційної армії потребує роз’яснень офіційного Пекіна, який заявляє про свій нейтралітет у конфлікті.
Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю для Corriere della Sera.
За його словами, точної кількості китайських громадян, які воюють в Україні ще не з’ясовано, але, за попередньою інформацією, їх досить багато.
«Їх десятки і десятки на різних точках фронту. Не знаю скільки, але багато. Це серйозна, масштабна справа, яку ми розслідуємо», - сказав Єрмак.
При цьому голова ОП наголосив, що не можна порівнювати китайських громадян, які воюють проти України у складі армії держави-агресорки, із тими іноземцями, які стали бійцями Сил оборони України.
«Китай завжди заявляв, що він нейтральний. Наші добровольці походять із тих країн, які підтримують нас. Пекін повинен надати нам роз'яснення», - зазначив Єрмак.
Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь назвав “безвідповідальними” заяви про участь понад 150 китайських громадян у війні проти України.