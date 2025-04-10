Китай повинен почснити участь своїх громадян у війні проти України / © Associated Press

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Участь китайських «добровольців» у війні проти України у складі російської окупаційної армії потребує роз’яснень офіційного Пекіна, який заявляє про свій нейтралітет у конфлікті.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю для Corriere della Sera.

За його словами, точної кількості китайських громадян, які воюють в Україні ще не з’ясовано, але, за попередньою інформацією, їх досить багато.

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«Їх десятки і десятки на різних точках фронту. Не знаю скільки, але багато. Це серйозна, масштабна справа, яку ми розслідуємо», - сказав Єрмак.

При цьому голова ОП наголосив, що не можна порівнювати китайських громадян, які воюють проти України у складі армії держави-агресорки, із тими іноземцями, які стали бійцями Сил оборони України.

«Китай завжди заявляв, що він нейтральний. Наші добровольці походять із тих країн, які підтримують нас. Пекін повинен надати нам роз'яснення», - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь назвав “безвідповідальними” заяви про участь понад 150 китайських громадян у війні проти України.