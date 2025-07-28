Пекін відреагував на українські санкції проти китайських фірм за підтримку Росії

Китай. / © Associated Press

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Китай не схвалює санкції, які запровадила Україна проти китайських компаній 27 липня. Йдеться про обмеження щодо понад пів сотні фізичних та юридичних з КНР через підтримку Росії у війні проти України.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякунь.

“Китай, як завжди, виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві чи санкціоновані Радою Безпеки ООН. Ми закликаємо українську сторону негайно виправити свою помилку та усунути негативний вплив. Китай рішуче захищатиме законні права та інтереси китайських компаній”, - наголосив дипломат.

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Як повідомлялося, 27 липня Україна запровадила санкції до компаній, які пов’язані з тіньовим танкерним флотом РФ, та постачальників рідкісноземельних металів для виробництва безпілотників держави-агресорки.

Нагадаємо, 18 липня було затверджено 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, після того як Словаччина зняла своє вето. Висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас він є “одним з найжорсткіших” на цей момент.

Пекін заявив, мовляв, санкції проти китайських банків "не мають юридичного підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН". З його слів, нібито Китай не постачає летальну зброю сторонам війни в Україні та “суворо контролює експорт товарів подвійного призначення”.