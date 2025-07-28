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Пекін відреагував на українські санкції проти китайських фірм за підтримку Росії
Китай засудив українські санкції проти китайських фірм за підтримку Росії.
Китай не схвалює санкції, які запровадила Україна проти китайських компаній 27 липня. Йдеться про обмеження щодо понад пів сотні фізичних та юридичних з КНР через підтримку Росії у війні проти України.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякунь.
“Китай, як завжди, виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві чи санкціоновані Радою Безпеки ООН. Ми закликаємо українську сторону негайно виправити свою помилку та усунути негативний вплив. Китай рішуче захищатиме законні права та інтереси китайських компаній”, - наголосив дипломат.
Як повідомлялося, 27 липня Україна запровадила санкції до компаній, які пов’язані з тіньовим танкерним флотом РФ, та постачальників рідкісноземельних металів для виробництва безпілотників держави-агресорки.
Нагадаємо, 18 липня було затверджено 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, після того як Словаччина зняла своє вето. Висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас він є “одним з найжорсткіших” на цей момент.
Пекін заявив, мовляв, санкції проти китайських банків "не мають юридичного підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН". З його слів, нібито Китай не постачає летальну зброю сторонам війни в Україні та “суворо контролює експорт товарів подвійного призначення”.