Пекін "вітає" зустріч Трампа та Путіна на Алясці: що ховається за офіційною заявою МЗС Китаю

Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін / © Getty Images

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лін Цзянь заявив, що Пекін підтримує всі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню в Україні, і з радістю спостерігає за тим, як Росія та США підтримують контакт. Він також висловив сподівання на покращення їхніх відносин та просування до дипломатичного розв’язання кризи.

Про це повідомляє державне китайське інформаційне агентство «Сіньхуа».

Речник МЗС Лін Цзянь зробив цю заяву у вівторок, 12 серпня, відповідаючи на запитання журналістів щодо зустрічі президента США Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна, запланованої на п’ятницю, 15 серпня. Під час саміту лідери мають обговорити «українське питання», але на цю зустріч не запросили представників України та Європейського Союзу попри те, що вони є ключовими зацікавленими сторонами.

«Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони та учасники процесу свого часу візьмуть участь у переговорному процесі і якнайшвидше досягнуть справедливої, тривалої та зобов’язувальної мирної угоди, прийнятної для всіх зацікавлених сторін», — сказав Лін Цзянь.

Китайська позиція, висловлена Лін Цзянем, підкреслює підтримку діалогу між ключовими світовими гравцями, але водночас наголошує на необхідності залучення всіх сторін.

Офіційний Пекін вважає, що мирна угода може бути стійкою та обов’язковою до виконання лише в тому разі, якщо її укладуть за участю всіх зацікавлених сторін. Таким чином, китайська дипломатія, як завжди, майстерно використовує натяки, опосередковано висловлюючи занепокоєння форматом зустрічі, з якого виключили Україну та її європейських союзників.

