Пекін зберігає таємницю щодо перемир’я США з Іраном: загадкова заява КНР

Китай не розголошує інформації щодо своєї участі в угоді щодо припинення вогню, яку уклали США та Іран. Водночас Пекін позиціонує себе як голос миру.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє CNN.

Представниця відомства у загальних рисах відповіла за запитання журналістів про роль КНР, незважаючи на заяви Білого дому про переговори «на вищому рівні» між американськими та китайськими посадовцями

З Мао Нін слів, Китай від самого початку «активно працював над тим, щоб допомогти припинити конфлікт».

«Як відповідальна велика країна, Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль і робити позитивний внесок у відновлення миру та спокою в регіоні Перської затоки та Близького Сходу», – наголосила Мао.

Припинення вогню в Ірані - роль Китаю

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що останніми днями відбулися переговори на вищому рівні між США та Китаєм. З її слів, президент США Дональд Трамп має «велику повагу» до свого китайського колеги Сі Цзіньпіна та «чудові робочі стосунки» з цією країною.

«Відбулися переговори між вищим керівництвом нашого уряду та урядом Китаю», – відповіла вона на запитання про роль відіграв Китаю у досягненні угоди з Іраном.

Зауважимо, що Дональд Трамп заявив, мовляв, Китай виступив “миротворцем” та начебто допоміг переконати Іран піти на переговори про перемир’я.

Видання AP з посиланням на власні джерела повідомило, що представники КНР підтримували зв’язок з іранськими офіційними особами, щоб спонукати Тегеран знайти шлях до угоди про припинення вогню.