Пелосі просуватиме законопроєкт про санкції проти Росії: деталі

Законопроєкт внесено на розгляд демократам від штату Нью-Йорк Грегорі Міксом.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі працюватиме над просуванням законопроєкту демократів, який передбачає санкції проти Росії у разі нападу на Україну.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на лист Пелосі до колег-конгресменів.

У Палаті представників законопроєкт внесено на розгляд демократом від штату Нью-Йорк Грегорі Міксом. Це — схожий законопроєкт, раніше представлений групою демократів у Сенаті. Обидві палати США отримали можливість розпочати розгляд, власне, однієї й тієї ж документа.

У демократів зараз – більшість в обох палатах Конгресу, що робить схвалення законопроєкту ймовірним. Але деякі сенатори побоюються, що через великий обсяг роботи з інших тем їм не вистачає часу на розгляд цього документа.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти російських підприємств.

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