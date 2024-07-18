Пелосі сказала Байдену в приватній розмові, що той програє Трампу – CNN

Політикиня також сказала президенту США, що той може знищити шанси демократів на перемогу в Палаті представників у листопаді.

Ексспікерка Палати представників Ненсі Пелосі у приватній розмові сказала президенту США Джо Байдену, що той, за результатами опитувань, не може перемогти Дональда Трампа на президентських виборах.

Про це повідомляє CNN із посиланням на чотири поінформовані джерела.

Як сказала Пелосі Байдену у нещодавній приватній розмові, опитування показують, що той не може перемогти Трампа, і що президент США може знищити шанси демократів на перемогу в Палаті представників у листопаді, якщо продовжить балотуватися на другий термін.

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За даними одного з джерел, Байден відповів Пелосі, що бачив опитування, які вказують на те, що він може перемогти. Ще одне з джерел описало, що Байден відповів обороною щодо опитувань. У якийсь момент Пелосі попросила у давнього радника американського лідера Майка Донілона вийти на лінію, щоб обговорити дані.

Видання зауважило, що цей телефонний дзвінок стане другою відомою розмовою між законодавцем Каліфорнії та Байденом після катастрофічних дебатів президента 27 червня. Хоча точна дата розмови невідома, але одне джерело повідомило, що вона може відбутися протягом останнього тижня. Самі ж Пелосі та Байден спілкувалися на початку липня.

Водночас жодне з джерел не повідомило, чи сказала Пелосі Байдену в цій розмові, що на її думку, президент повинен вийти з перегонів.

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Після невдалих дебатів Байдена Пелосі провела тижні, вислуховуючи занепокоєння своїх колег. Політикиня викликала хвилю обговорень, коли сказала в інтерв'ю минулого тижня: "Це залежить від рішення президента, чи збирається він балотуватися. Ми всі заохочуємо його ухвалити це рішення, тому що часу обмаль".

Відповідаючи на прохання про коментар, речник Білого дому Ендрю Бейтс не розповів подробиці про розмову Пелосі та Байдена:

"Президент Байден є кандидатом від партії. Він планує перемогти та з нетерпінням чекає співпраці з демократами Конгресу, щоб прийняти його 100-денний план допомоги сім’ям, що працюють".

Водночас представник Пелосі повідомив виданню, що політикиня перебуває в Каліфорнії від 12 липня, і відтоді вона не спілкувалася з Байденом.

Нагадаємо, напередодні Байден заявив, що відмовиться від президентських перегонів, якщо матиме серйозні проблеми зі здоров'ям. До речі, невдовзі після цієї заяви у президента виявили коронавірус.

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