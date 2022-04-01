Пенсії, виплати, житло й робота для переселенців: Шмигаль відзвітував, що вдалося зробити уряду

Він також анонсував перерозподіл грошей задля забезпечення потреб української армії.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів 1 березня засідання уряду та розповів про те, що вдалося зробити у сфері соціальної політики та допомоги тимчасовим переселенцям.

Шмигаль нагадав, що президент та уряд від початку війни обіцяли грошову допомогу, а також допомогу з житлом та роботою.

"Ми тримаємо слово. Відповідні програми працюють. Частина з них вже реалізована", – зазначив прем’єр.

Він повідомив, що за останні три місяці профінансовано соціальних виплат на 78 млрд грн. Це – державна допомога сім’ям із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю.

Пенсії

Щодо пенсій, то Шмигаль поінформував, що в березні на 14% було проіндексовано пенсії всім українським пенсіонерам. Це плюс 400 грн у середньому до пенсій.

"Крім того, в кінці березня ми почали виплачувати пенсії авансом на квітень. Мова про ті області, де активно ведуться бойові дії. Частина пенсіонерів уже отримала свої кошти. Це приблизно 2 млн людей. Усі решта отримають їх найближчими днями", – анонсував голова уряду.

"єПідтримка" та робота для переселенців

31 березня був останній день, коли можна було податися на програму "єПідтримка" для отримання виплат у 6,5 тис. грн тим, хто втратив роботу.

Шмигаль повідомив, що було отримано майже 5 млн заявок. Виплати склали 22 млрд грн, їх отримали майже 3,5 млн людей.

"Наступна програма, яка стартує сьогодні – це робота для внутрішніх переселенців. Ми починаємо приймати заявки від бізнесу, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб. По 6,5 тис. грн за кожного нового працівника для того, щоб люди отримували ці кошти й могли отримати роботу в тих бізнесах, які готові працювати в умовах воєнного стану", – розповів голова уряду.

Виплати переселенцям та житло

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Він також поінформував, що на сьогодні в органах соціального захисту зареєстровано 260 тис. внутрішніх переселенців. На основі цієї реєстрації держава виплачуватиме по 2 тис. грн дорослому і по 3 тис. грн дитині чи особі з інвалідністю.

"Це будуть щомісячні виплати. Для того, щоб їх отримати, необхідно стати на відповідний облік. Тому закликаю тих, хто переїхав, хто потребує цього – реєструйтесь", – сказав прем’єр.

"Окремо відзначу ситуацію по житлу для переселенців. Програма "Прихисток" працює. Тим, хто прийняв у себе внутрішніх переселенців, ми будемо компенсувати кошти на оплату комунальних послуг. Наразі є вільні та безкоштовні місця для майже 10 тис. переселенців. Заходьте на державний сайт "Прихисток". Там ви зможете знайти всю необхідну інформацію", – розповів Шмигаль.

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Він також анонсував ухвалення рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 млрд грн. Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм та скеровані перш за все на забезпечення ключових потреб армії та економіки.

"Все для фронту – все для перемоги" – це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну", – наголосив голова уряду.

Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомив, що під час ліквідації наслідків війни в Україні діятиме надзвичайний стан.

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