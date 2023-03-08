Пентагон блокує передавання Гаазькому суду доказів воєнних злочинів Росії – NYT

Журналісти стверджують, що у Пентагоні бояться створити прецедент, який може прокласти шлях для переслідування американців.

Пентагон блокує передавання адміністрацією президента США Джо Байдена доказів про воєнні злочини російських окупантів в Україні до Гаазького суду.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, вйськові керівники США виступають проти допомоги суду у розслідуванні злочинів росіян, оскільки бояться створити прецедент, який може допомогти прокласти шлях для переслідування американців.

За словами офіційних осіб, спецслужби, Державний департамент та Міністерство юстиції США, виступають за передачу доказів суду. Зазначається, що президент Байден ще не знайшов "вихід з глухого кута".

У NYT стверджують, що йдеться про розслідування, яке головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розпочав після вторгнення Росії рік тому. Це матеріали про рішення Кремля навмисно завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та викрадати тисячі українських дітей із окупованої території.

У грудні минулого року Конгрес США змінив давні юридичні обмеження на американську допомогу суду, дозволивши країні допомагати у розслідуваннях та можливому судовому розслідуванні, пов'язаному з війною в Україні. Але всередині адміністрації Байдена триває політична суперечка про те, чи варто це робити.

Зазначимо, що Кримінальний суд у Гаазі наразі не може порушити справу проти російського диктатора Путіна.

Нагадаємо, що МЗС України закликає прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати розстріл росіянами українського військового.

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