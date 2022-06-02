Пентагон: міністри оборони України й США поспілкувалися про військові потреби

Очільники оборонних відомств США й України провели телефонні переговори щодо ситуації в Україні.
Вони обговорили потреби ЗСУ.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону, - пише Укрінформ.
«Міністр оборони Ллойд Остін провів розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити військові потреби України в той час, як на сході країни тривають бойові дії», - йдеться в повідомленні.
Глава Пентагону нагадав про онлайн-зустріч Контактної групи з підтримки України 23 травня, назвавши її успішною, та відзначив єдність міжнародної спільноти у підтримці України.
Міністр Резніков висловив вдячність Сполученим Штатам за лідерство в цих зусиллях.
Лідери до того ж окреслили пріоритети для наступної зустрічі контактної групи, яка має відбутися в Брюсселі у червні.
«Міністри Остін і Резніков пообіцяли підтримувати тісні контакти»,- резюмували в Пентагоні.
Раніше про те, що важке озброєння США прямує до України, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба за підсумками розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба також додав, що Україна та США працюють пліч-о-пліч, щоб доставити український продовольчий експорт, "попри безглузду російську блокаду".
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