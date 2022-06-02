Пентагон: міністри оборони України й США поспілкувалися про військові потреби

Очільники оборонних відомств США й України провели телефонні переговори щодо ситуації в Україні.

Вони обговорили потреби ЗСУ.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону, - пише Укрінформ.

«Міністр оборони Ллойд Остін провів розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити військові потреби України в той час, як на сході країни тривають бойові дії», - йдеться в повідомленні.

Глава Пентагону нагадав про онлайн-зустріч Контактної групи з підтримки України 23 травня, назвавши її успішною, та відзначив єдність міжнародної спільноти у підтримці України.

Міністр Резніков висловив вдячність Сполученим Штатам за лідерство в цих зусиллях.

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Лідери до того ж окреслили пріоритети для наступної зустрічі контактної групи, яка має відбутися в Брюсселі у червні.

«Міністри Остін і Резніков пообіцяли підтримувати тісні контакти»,- резюмували в Пентагоні.

Раніше про те, що важке озброєння США прямує до України, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба за підсумками розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба також додав, що Україна та США працюють пліч-о-пліч, щоб доставити український продовольчий експорт, "попри безглузду російську блокаду".

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